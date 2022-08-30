مباراة غريبة.. البريطاني نوري ينتزع فوزاً ثميناً من "بير" بالدور الأول لأمريكا المفتوحة للتنس

فاز البريطاني كاميرون نوري على بنوا بير 6-صفر و7-6 و6-صفر في مباراة غريبة بالدور الأول لأمريكا المفتوحة للتنس (الثلاثاء 30-8-2022) حيث بدا اللاعب الفرنسي في بعض الفترات لا يبذل الجهد المطلوب كما توقف اللعب لعلاج مشجع.

وسارت المجموعة الأولى من طرف واحد حيث استفاد المصنف السابع من أخطاء بير الكثيرة ليهزمه 6-صفر في 18 دقيقة فقط.

وزاد بير إيقاعه في المجموعة الثانية التي توقف خلالها اللعب لفترة وجيزة لعلاج المشجع وسط أجواء شديدة الحرارة. ولاحت للاعب الفرنسي فرصة لمعادلة نتيجة المباراة حين كان الإرسال معه والنتيجة 5-3 لصالحه.

لكن المخضرم بير لم يستفد من هذه الميزة ليكسر نوري إرساله في الشوط التالي ويتفوق عليه في النهاية في الشوط الحاسم الذي جاء من طرف واحد أيضا.

واستغرقت المجموعة الأخيرة 15 دقيقة فقط حيث بدا بير راضيا عن هذا الخروج القاسي من البطولة المقامة في نيويورك.

وقال نوري ردا على سؤال عن اللعب أمام منافس لم يبذل مجهودا لتغيير النتيجة “اللعب أمام بير صعب دائما على عكس ما يبدو.

“يبدو بعيدا عن اللقاء لكنه يسدد من حين إلى آخر ضربات قوية ويعيد الكرة بشكل رائع. أعتقد انه لاعب رائع”.

وأضاف لاحقا “أعتقد أنه كان متسرعا بعض الشيء وفي النهاية أنجزت المهمة”.

وودع نوري آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم من الدور الأول العام الماضي ولم يسبق له تخطي الدور الثالث.

لكنه استمتع بالنجاح في الملاعب الصلبة الأمريكية ومن بينها الفوز في إنديان ويلز 2021 والفوز بلقب ديلراي بيتش في فبراير شباط.

وسيلتقي نوري، الذي حسن سجله إلى 42 انتصارا مقابل 19 هزيمة هذا العام، في الدور المقبل مع البرتغالي جواو سوزا الذي فاز على الأمريكي مكينزي مكدونالد 1-6 و7-6 و7-6 و6-3 اليوم.