السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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مباراة للتاريخ.. مواجهة "مفاجئة" بين رونالدو وميسي في السعوديّة

منذ 49 دقيقة
رونالدو وميسي

رونالدو وميسي

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في مواجهة لم يكن يتوقعها أحد من جماهير اللاعبين قبل أيام، ستجمع الصدفة كريستيانو رونالدو بمواجهة غريمه التاريخي ليونيل ميسي، على الأراضي السعودية.

فقد وقع النجم البرتغالي رونالدو عقدًا تاريخيًا مع النصر السعودي، حيث سيمثل صفوفه حتى صيف 2025، وهي صفقة تاريخية لمنطقة الشرق الأوسط، استنادًا لاسم رونالدو الذي يعد من أشهر الرياضيين عبر التاريخ.

بعد أسابيع من التوقيع، ستكون جماهير كرة القدم، على موعد مع متعة كروية “غير متوقعة”، تتمثل بمواجهة رونالدو أمام ميسي، وذلك في مباراة وديّة ستحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

المباراة تجمع بين باريس سان جرمان الفرنسي، أمام فريق مكون من أبرز لاعبي النصر والهلال، وذلك ضمن بطولة “موسم الرياض”.

ستقام المباراة على استاد مرسول بارك في الرياض، يوم 19 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وبنسبة كبيرة، يتوقع أن يشارك النجمان في اللقاء الودي، الذي سيجذب الأنظار بشكل كبير، بخاصة بعد انتقال رونالدو للنصر.

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