مبلغ ضخم.. الكشف عن قيمة المجوهرات التي يمتلكها رونالدو وجورجينا

كشف الفيلم الوثائقي “ أنا جورجينا “ الذي عرض على منصة ”Netflix “ لخبير المجوهرات ستيفن ستون عن قيمة المجوهرات التي يملكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز.

ويعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أشهر وأغنى لاعبي كرة القدم في العالم وزادت شعبية صديقته جورجينا رودريغيز من خلال الفيلم الوثائقي، ولا تخفي عارضة الأزياء حياتها الثرية ومجوهراتها على المواقع الاجتماعية وأغلبها كان إهداء من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي يتوفر أيضا على مجوهرات غالية.

واهتم خبير المجوهرات ستيفن ستون بقيمة مجموعة مجوهرات النجمين وأغلبها من الماس وقدرها بـ6،5 مليون يورو مستعينا بالفيلم الوثائقي وما تنشره جورجينا رودريغيز على المواقع الاجتماعية وما يلبسه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال ظهوره في الحفلات والندوات الإعلامية.

جورجينا رودريغيز.. أكثر من 4 ملايين يورو قيمة مجوهراتها

قدر الخبير ستيفن ستون المجوهرات التي ظهرت في الفيلم الوثائقي بـ3،2 مليون يورو ما بين عقد وأقراط وخواتم ويضاف إليها سوار بقيمة 1،19 مليون يورو وخاتم ياقوتي بقيمة 895 ألف يورو وخاتم خطوبة بـ 716 ألف يورو وخاتم ألماس ماركيز عيار 7 قيراط بـ 238 ألف يورو وخاتم ألماس آخر من 10 قيراط مقابل 358 ألف يورو ، وخاتم خطوبة بـ 716 ألف يورو. وساعة Patek Philippe مقابل 39000 يورو وزوج من أقراط الياقوت مقابل 219000 يورو ، وخاتم آخر من الياقوت مقابل 300000 يورو تقريبًا، وأقراط ألماس كبيرة مقابل 167000 يورو ، وسوار من الماس بنحو 30 ألف يورو ، وأقراط أخرى ارتدتها في مهرجان كان السينمائي ( بما يقارب 30 ألف يورو) ، وتكديس الخواتم مقابل 45 ألف يورو ، والأقراط المزهرة والألماس بـ 107 آلاف يورو.

كريستيانو رونالدو.. قيمة مجوهراته بأكثر من 2 مليون يورو

في المقابل يملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجموعة مجوهرات أغلبها من الساعات الغالية مثل ساعته فرانك مولر التي تبلغ قيمتها 1433000 يورو ، وساعة Rolex GMT Ice Master تبلغ قيمتها 453000 يورو ، وخاتم الماس أصفر عيار 10 قيراط والذي يزيد عن 358000 يورو.

كما يملك النجم البرتغالي قرطا من الماس بقيمة 60 ألف يورو.