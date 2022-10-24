مبلغ ضخم.. كم أنفق نجم مسلسل "friends" لتعافيه من تعاطي المخدّرات؟

كشف الممثل الأميركي “ماثيو بيري” الكلفة الباهظة لرحلة تعافيه من تعاطي المخدرات.

وفي مقابلة مع صحيفة The New York Times، كشف نجم المسلسل الشهير Friends كمية الأموال الهائلة التي أنفقها لقاء المساعدة على تحرره من الإدمان. وقدّر الممثل الأميركي أنه أنفق حوالي ٩ مليون دولار لمحاولة تعافيه من تعاطي المخدرات، فيما أعلن انه احتفل مؤخرًا بمرور ١٨ شهرًا على تعافيه.

وتُقدّر ثروة بيري بحوالي ١٢٠ مليون دولار، وفق Celebrity Net Worth. وقد تقاضى الممثل 22.500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من المسلسل الأكثر شهرة، وقد ارتفع أجره الى مليون دولار مقابل كل حلقة في الموسمين الأخيرين.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلانه انه كاد يموت من إدمان المواد الأفيونية، وشرح بالتفصيل كيف تركه تعاطيه للمخدرات والكحول أمام فرص نجاة ضئيلة جدا، بعدما تسببت باحتراق القولون لديه وأدخلته في غيبوبة مدة أسبوعين.

كذلك، أشار الى أن شريكته في المسلسل، الممثلة “جينيفر أنيستون”، كانت تدعمه باستمرار خلال تعافيه قائلًا: “جينيفير كانت أكثر من اطمئن إليّ. إنني ممتن لها”.

وفي وقت سابق، كشف أنه كان عليه الخضوع لـ ١٤ عملية جراحية في معدته، واستخدام حقيبة فغر القولون مدة ٩ أشهر، لافتًا الى أن في معدته عددًا من الندوب بسبب الجراحات المتعددة.