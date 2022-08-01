متخلّيةً عن الميدالية.. لاعبة أردنية ترفض مواجهة نظيرتها الاسرائيلية في بطولة العالم

لاقت الأردنية “ميسر الدهامشة” لاعبة منتخب الأردن للتايكوندو للناشئين ترحيبًا بعد رفضها مواجهة لاعبة إسرائيلية ببطولة العالم في مدينة صوفيا البلغارية، اذ قرّرت الانسحاب والتضحية بميدالية كان يمكن أن تنالها.

وقررت الدهامشة عدم مواجهة اللاعبة الإسرائيلية في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، رفضًا منها الاعتراف بالاحتلال لفلسطين.

في السياق، كشف الصحفي الأردني، عمر الدهامشة، وهو ابن عم ميسر، مزيدًا من التفاصيل حول سبب رفض لاعبة التايكوندو الأردنية خوض هذه المواجهة.

وكتب الدهامشة عبر حسابه على “تويتر”: “رفضت التطبيع مع إسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدُّها شهيد على أرض فلسطين”.

وأضاف: “تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية”، فيما كتب في تغريدة أخرى: “كفو بنت العم”.

واتخذ الناشئ “عبدالله شاهين” الخطوة نفسها، وانسحب أمام لاعب إسرائيلي، في بطولة العالم للتايكواندو التي انتهت منافساتها الأحد في مدينة صوفيا البلغارية بصالة “أرينا أرميك”.

البطلة #ميسر_الدهامشة رفضت التطبيع مع اسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدها شهيد على أرض فلسطين.

وصلت إلى نهائيات بطولة العالم للتايكواندو في بلغاريا، وفازت على لاعبات اليونان ودومينيكا.

تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية. #الأردن pic.twitter.com/a7pIIcUWnk — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) July 31, 2022