الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متفوقاً على محرز وحكيمي.. صلاح أفضل لاعب عربي حول العالم

18 - يناير - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

A A A
طباعة المقال

فاز اللاعب المصري في صفوف نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، بجائزة “غول 25” كأفضل لاعب عربي حول العالم في 2020 التي تقدمها شبكة “غول” العالمية.

ونجح النجم المصري في التفوق على الثنائي، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، وأشرف حكيمي، الظهير الطائر مع بوروسيا دورتموند سابقا وإنتر ميلان حاليا.

وقالت الشبكة، الاثنين، إن “فوز صلاح بالجائزة للعام الرابع على التوالي لم يأت وليد الصدفة، فرحلة هذا العام كانت صعبة وطويلة وشاقة شهدت ظهور فيروس كورونا وتوقف كرة القدم لأشهر طويلة”.

وعزت الشبكة فوز صلاح بالجائزة بعد أن حصد فريقه ليفربول، في 2020، لقب الدوري الإنكليزي للمرة الـ19 في تاريخ النادي والأولى منذ 30 عاما.

وشارك صلاح في 45 مباراة مع ليفربول، خلال عام 2020، سجل خلالها 26 هدفا مع 10 تمريرات حاسمة، سواء في الدوري الإنكليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

    المزيد من منوعات

    الفنان اللبناني راغب علامة
    راغب علامة يدافع عن نفسه ويستشهد بآية من القرآن الكريم!
    بريموش روجليتش
    روجليتش يتصدر بفوزه بالمرحلة الخامسة في سباق إسبانيا للدراجات
    شعار يوفنتوس
    ماذا ينتظر يوفنتوس لحسم مصير صفقة ديباي؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    المحروقات
    لا بنزين في المحطات... والسبب؟