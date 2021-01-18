متفوقاً على محرز وحكيمي.. صلاح أفضل لاعب عربي حول العالم

فاز اللاعب المصري في صفوف نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، بجائزة “غول 25” كأفضل لاعب عربي حول العالم في 2020 التي تقدمها شبكة “غول” العالمية.

ونجح النجم المصري في التفوق على الثنائي، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، وأشرف حكيمي، الظهير الطائر مع بوروسيا دورتموند سابقا وإنتر ميلان حاليا.

وقالت الشبكة، الاثنين، إن “فوز صلاح بالجائزة للعام الرابع على التوالي لم يأت وليد الصدفة، فرحلة هذا العام كانت صعبة وطويلة وشاقة شهدت ظهور فيروس كورونا وتوقف كرة القدم لأشهر طويلة”.

وعزت الشبكة فوز صلاح بالجائزة بعد أن حصد فريقه ليفربول، في 2020، لقب الدوري الإنكليزي للمرة الـ19 في تاريخ النادي والأولى منذ 30 عاما.

وشارك صلاح في 45 مباراة مع ليفربول، خلال عام 2020، سجل خلالها 26 هدفا مع 10 تمريرات حاسمة، سواء في الدوري الإنكليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.