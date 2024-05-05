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متفوقين على إيطاليا.. خبازون فرنسيون يعدون أطول رغيف خبز فرنسي بالعالم

منذ 11 ثانية
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أعد خبازون فرنسيون أطول رغيف خبز فرنسي في العالم اليوم الأحد بطول 140.53 متر ليستردوا الرقم القياسي الذي انتزعته إيطاليا قبل خمس سنوات.

وشهدت منطقة سورين في باريس إعداد الرغيف الذي يزيد طوله على الرغيف التقليدي بمقدار 235 مرة تقريبا، وذلك خلال فعالية للاتحاد الفرنسي للخبازين وطهاة المعجنات.

وكان أطول رغيف خبز فرنسي مسجلا في السابق باسم إيطاليا وجرى إعداده في مدينة كومو في يونيو حزيران 2019 وبلغ طوله حينئذ 132.62 متر.

وبدأ الخبازون الفرنسيون في إعداد الرغيف وتشكيله في الساعة الثالثة صباحا قبل وضعه في فرن مصمم خصيصا لهذا الغرض.

وقال أحد الخبازين ويدعى أنتوني أريجولت بعد موافقة لجنة التحكيم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية على الرغيف “لقد تحققنا من صحة كل شيء، نحن جميعا سعداء للغاية بتحطيم هذا الرقم القياسي وتحقيقه في فرنسا”.

وقُطع جزء من الرغيف الفرنسي ووُزع على الجمهور، وسوف يعطى الجزء المتبقي للمشردين.

    المصدر :
  • رويترز

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