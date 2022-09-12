متمسّك بالرحيل.. رونالدو يحضّر خطة جديدة للخروج من مانشستر يونايتد

حضّر اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” خطة جديدة للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد فشل خروجه في الميركاتو الصيفي.

وفي وقت سابق، أكّدت تقارير صحفية رغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لرغبته في الانضمام لأحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال البرتغالي يحاول الحصول على مكان بالتشكيل الأساسي لكتيبة المدير الفني الهولندي “إريك تين هاج”.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن كريستيانو رونالدو لا يزال يتمسك بالرحيل، وسيضغط من أجل المغادرة في يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما خسر مركزه أمام المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وأضافت الصحيفة أن النجم البرتغالي كان قد أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد برغبته في المغادرة قبل بداية الموسم الحالي (2022-2023)، لكنه سيبقى في صفوف الفريق حتى مطلع العام المقبل 2023 (منتصف الموسم).

ولفتت إلى أن رونالدو يتمسك بالرحيل رغم رفض عدة أندية فكرة التعاقد معه، وأبرزها تشيلسي، وبايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان.

في السياق، نقلت الصحيفة من مصدر داخل النادي قوله: “لاعبو مانشستر يونايتد أحبوا عودة كريستيانو رونالدو إلى الفريق في الموسم الماضي، لكنهم أحبطوا لأنه غاب عن الفترة التحضيرية قبل الموسم الحالي”.

وأضاف المصدر: “بذل المدرب الكثير من الجهد لإعطاء الفريق معلومات مفصلة حول ما يريد منهم فعله وكيف يريدهم أن يلعبوا، لكن رونالدو لا يواكب ذلك ويعتمد على الغريزة عندما يلعب، وهذا لا يعمل في نظام تين هاج”، موضحًا: “قام تين هاج وبقية اللاعبين بتقييم رونالدو حقًا، لكن من الواضح أن النجاح الذي حققوه هذا الموسم جاء من اتباع التعليمات التكتيكية بدلًا من التألق الفردي الذي اعتمدوا عليه الموسم الماضي، وبالتالي يحتاج كريستيانو إلى أن يدرك أنه لن ينجح إلا إذا قام بالتكيف مع خطط تين هاج”.

وكانت صحيفة “ذا صن” قد كشفت في تقرير آخر لها أن تين هاج يؤمن بقدرات ماركوس راشفورد، ليكون المهاجم الأول في صفوف “الشياطين الحمر” على حساب رونالدو.