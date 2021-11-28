مثال للتواضع.. برلمانية نيوزيلندية تذهب للولادة بـ”دراجة”

في واقعة طريفة، ذهبت برلمانية نيوزيلندية إلى أحد المستشفيات للولادة باستخدام دراجة، وهو مثال “للساسة المتواضعين والعمليين”، الذين تشتهر بهم نيوزيلندا، وفقا لرويترز.

وفاجأت آلام المخاض البرلمانية عن حزب الخضر، جولي آن غينتر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وقامت بالتوجه إلى المستشفى بدراجتها الخاصة، حيث وضعت طفلة.

وبعد ساعات قالت غينتر في منشور على فيسبوك: “أخبار سعيدة.. في الساعة 3:04 صباحا استقبلنا أحدث فرد في عائلتنا”.

وأضافت “لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى، على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق، وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد عشر دقائق”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن غينتر، المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل، والتي يتضمن ملفها الشخصي على فيسبوك عبارة “أحب دراجتي”، قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.

ويذكر أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أصبحت أول رئيسة وزراء في نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة، وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها بمنصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو، واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة، وكانت لا تزال ترضعها.