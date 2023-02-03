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مجدداً.. تدهور الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

منذ 37 دقيقة
حلمي بكر

حلمي بكر

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تطورات جديدة طرأت على حالة الموسيقار المصري حلمي بكر، الذي دخل المستشفى قبل نحو أسبوع، بسبب أزمة صحية مفاجئة، استدعت دخوله العناية المركزة.

فبعد أن شهدت الأيام الماضية تحسن حالته ومغادرته العناية المركزة إلى غرفة عادية، إلا أن صحته تدهورت من جديد، واضطر الأطباء لإعادته إلى العناية المركزة صباح الخميس.

ويعاني حلمي بكر من ضعف في عضلة القلب وانخفاض شديد في الأوكسجين، خاصة حينما ينفعل بشدة، ما يؤدي إلى نوبة سعال شديدة.

كما يعاني من تورم قدمه، في ظل معاناته من مشكلة احتباس للمياه داخل الجسم، فضلاً عن وجود مشاكل في وظائف الكلى، وارتفاع مستوى السكر في الجسم.

وفي الأيام الماضية انفعل الموسيقار بسبب بعض الزيارات من أشخاص لا يعرفهم رغبة في إلصاق أنفسهم به، ما دفع المستشفى إلى منع الزيارات عنه بشكل نهائي.

إلى ذلك طالبت نقابة المهن الموسيقية الجميع باحترام خصوصية حلمي بكر وعدم إزعاجه خلال تواجده في المستشفى.

وأصدرت بياناً للوقوف على آخر مستجدات صحته، في ظل محاولة الأطباء علاج الأزمات التي يعاني منها، فيما تتابع النقابة حالته عن كثب.

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