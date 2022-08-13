مجددا.. محمد رمضان يتعرض لهجوم لاذع: قليل ذوق

ما زالت أصداء سخرية الفنان محمد رمضان من الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز تشغل جمهور السوشيال ميديا حيث شنّ عدد كبير منهم هجوماً حاداً على رمضان بسبب تكرار سخريته من الفنانة الكبيرة.

وهاجم عدد من الجمهور الفنان محمد رمضان، قائلين: “أنت قليل ذوق أوي”… “الأخلاق دي نعمة من عند ربنا”، وغيرهما الكثير من التعليقات.

وكان الإعلامي محمد الغيطي قد شنّ هجوماً حاداً على محمد رمضان، بعد سخريته من ترحيب الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز بالمشاركة في عمل فني معه.

وقال الغيطي خلال تقديمه برنامج “تقدر مع الغيطي” على قناة “الشمس”: “سميرة عبد العزيز رفضت في الفترة الماضية العمل مع محمد رمضان بدور أم لبلطجي، لأنها رأت أن السيناريو يضرّها، ثم عادت ورحّبت بالعمل معه لأنها لم تتخذ منه موقفاً نهائياً”. وأضاف: “يسخر أعمى البصر والبصيرة وعديم الثقافة والوعي محمد رمضان، البلطجي على الشاشة وعلى السوشيال ميديا، منها، ويقول إنه يتيم الأم في عمله المقبل”.

ووجّه الغيطي رسالة الى رمضان قال فيها: “يا ابني قول كلمة حلوة، قول لها شكراً يا أستاذة، شرف ووسام على صدري الشغل معاكي، كلام يعبّر عن وعيك وثقافتك، لكن تجيبه منين إنت معدوم الثقافة”.