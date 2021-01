مجزرة في روما بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة

في الوقت الذي احتفلت فيه العاصمة الإيطالية روما بالعام الجديدة ، تسببت الألعاب النارية التي تم اطلاقها بنفوق مئات الطيور .

نفقت مئات الطيور بعد إطلاق كثير من الأشخاص ألعابا نارية في العاصمة الإيطالية عشية العام الجديد، وفقا لجماعات حقوق الحيوان التي وصفت ما حدث بأنه “مجزرة”.

وأظهر مقطع مصور للشوارع قرب محطة القطار الرئيسية في روما عشرات من الطيور النافقة، معظمها لطائر الزرزور، متناثرة ونافقة على الأرض.

وسبب النفوق ليس واضحا لكن المنظمة الدولية لحماية الحيوانات قالت إنه يبدو مرتبطا بألعاب نارية مدوية الصوت التي تطلق في أحياء مليئة بالأشجار تستخدمها الطيور لأعشاشها.

Hundreds of dead birds in the streets of the Italian capital after the New Year's Eve pic.twitter.com/KF7Bxxe8su

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم المنظمة لوردانا ديغليو، “يمكن أن يكونوا قد نفقوا بسبب الخوف. يمكنهم الطيران معا والتخبط في بعضهم البعض أو التخبط في النوافذ أو خطوط الكهرباء”.

وتسبب عروض الألعاب النارية كل عام محنة ونفوق في عالم الحيوانات البرية والأليفة، وفقا لما أوضحته.

ويأتي النفوق المتزايد غير المعتاد للطيور بالرغم من حظر مدينة روما لعروض الألعاب النارية الشخصية، وهو ما يتم تجاهله بشكل كبير، وبالرغم من حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا الذي يبدأ في الساعة العاشرة مساء.

وكان الفرع الإيطالي للمنظمة دعا إلى حظر بيع الألعاب النارية للاستخدام الشخصي، مشيرا إلى تهديدها للحيوانات.

Horrific footage of the hundreds of startled #birds in the moments before their deaths after the #NewYear fireworks in #Rome. #BottiDiCapodanno #Cavour https://t.co/INzaMWJ977

— Wanted in Rome (@wantedinrome) January 1, 2021