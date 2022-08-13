السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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مجزرة مروعة في الجبل الأسود.. قتل 11 شخصاً من المارّة!!

منذ دقيقة واحدة
رجل شرطة في الجبل الأسود

رجل شرطة في الجبل الأسود

أسوشيتد برس
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أطلق رجل في جمهورية الجبل الأسود النيران بشكل عشوائي بعد نزاع أسري، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا في الشوارع قبل أن يلقى مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، حسبما نقل تلفزيون الجبل الأسود الرسمي، الجمعة، عن مصادر في الشرطة.

وذكرت قناة “أر تي سي جي” الرسمية أن المسلح البالغ من العمر 34 أصاب ستة أشخاص آخرين، وبينهم شرطي في حي ميدوفينا بمدينة سيتينيي بالقرب من مقر الحكومة الملكية السابقة.

وتقع المدينة على مسافة 36 كلم غربي بودغوريتسا، العاصمة الحالية للدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان.

ونقل التلفزيون عن شهود عيان قولهم إن منفذ الهجوم كان يطلق النار عشوائيا على المارة في الشارع، وبينهم أطفال.

ونقل أربعة من المصابين إلى مستشفى في سيتينيي، بينما نقل اثنان آخران إلى المركز الطبي في بودغوريتسا.

وأغلقت الشرطة موقع الهجوم. وحتى الآن لم تصدر الشرطة بيانا رسميا بشأن الواقعة.

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