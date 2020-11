مجلة “تايم” الشهيرة تستبدل شعارها لأول مرة منذ 100 عام

في خطوة مفاجئة ، قررت مجلة “تايم” الشهيرة استبدال شعارها واسمها الشهير، لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لمئة عام، بمناسبة الانتخابات الأميركية.

وبطريقة مفاجئة، قررت المجلة الأميركية إصدار العدد الجديد من المجلة، بعنوان “صوّت”، مكان كلمة “تايم” الشهيرة.

#ElectionDay is here. In the latest issue, TIME replaced its logo on the cover for the first time in its nearly 100-year history https://t.co/TGnEAewIej pic.twitter.com/MdFfQBP5b0

— TIME (@TIME) November 3, 2020