الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجندة بريطانية تنهي حياتها بعد عملية تحرش

منذ 3 دقائق
مجندة تبلغ من العمر 19 عاما أقدمت على الانتحار

مجندة تبلغ من العمر 19 عاما أقدمت على الانتحار

A A A
طباعة المقال

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مجندة تبلغ من العمر 19 عاما أقدمت على الانتحار بعدما تعرضت للتحرش الجنسي أثناء الخدمة العسكرية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس، أن هذه المجندة تعرضت لتحرش متكرر من جانب ضابط في الجيش البريطاني.

ونقلت عن والدة المجندة أن الأخيرة لم تشأ إبلاغ السلطات العسكرية بأمر التحرش الجنسي، حتى لا ينظر لها على أنها “صانعة مشاكل”.

وكانت جيسيلي لويزي بيك (19 عاما) تخدم في سلاح المدفعية بالجيش البريطاني.

وذكرت الصحيفة أن المجندة انتحرت بعد “فترة شهدت سلوكا غير مرغوب فيه بشكل مكثف” من قبل قائدها، الذي يواجه حاليا أمر التسريح من الجيش، وذلك وفقما وجد تحقيق عسكري فتح إثر وفاتها.

ولم يكشف التحقيق الكثير من التفاصيل إذ أبقى على غالبيتها سرية، كما أخفى هوية الضابط المتهم بالتحرش.

ويتضمن التقرير مجموعة من الرسائل التي وجهتها المجندة المنتحرة إلى مسؤولها المباشر، المتهم بالتحرش، تعطي صورة مروعة لحالتها النفسية المتدهورة ومحاولة اليائسة لوقفه عند حده والتوقف عن التحرش بها، وفقا للصحيفة.

وقالت الوالدة إن ابنتها أطلعت العائلة على تلك الرسائل قبل 4 أيام من إقدامها على الانتحار.

    المزيد من منوعات

    فيروز
    هل دخلت فيروز على خط الخلاف بين ورثة الأخوين رحباني؟
    الفنان المصري كريم عبد العزيز
    طبيبة أجنبية تنبأت بوفاة كريم عبد العزيز.. والأخير يعلق
    غرفة عمليات
    صورة صادمة.. مفاجأة عمرها 80 عاماً في دماغ عجوز روسية!

    الأكثر قراءة

    المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
    أرقام غير صحيحة.. توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن مساعدات السوريين
    الكلية الحربية في حمص
    سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة
    أوتوستراد الضبية
    بالفيديو.. أوتوستراد الضبية ينجو من "كارثة مؤكدة"