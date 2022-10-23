محامي شيرين يفجر مفاجأة صادمة

لا زالت تداعيات الأزمة التي تعيشها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تأخذ حيزا كبيرا، بعد دخولها إلى المستشفى بطلب من عائلتها من أجل العلاج من “الإدمان على المخدرات”، ما زالت تداعيات مسألة “الحجر الطبي والخلافات العائلية” تثير قلق محبيها في الدول العربية.

وفجّر محامي شيرين عبد الوهاب، المستشار القانوني حسام لطفي، مفاجأة جديدة أكد فيها “كتابة موكلته لوصيتها قبل أعوام، وهي مودعة لديه.

وقال لطفي، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: أن “شيرين، عزيزة على قلب كل من يعرفها، وقد تجلى ذلك برصيد الحب الهائل الذي شهدته أزمتها الأخيرة من قبل جمهورها”، مؤكدا أعتزازه بثقة الفنانة، التي دفعتها إلى “إيداع تلك الوثيقة الهامة عنده”.

يذكر أن أسرة الفنانة شيرين، كانت صدمت الأوساط الفنية والمجتمعية بإعلانها عن إدخال الفنانة المصرية إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

وأتى إعلان المستشار حسام لطفي، بعد ساعات فقط من كسر المطرب المصري حسام حبيب، حالة الصمت التي يعيشها منذ الإعلان عن تفجر أزمة شيرين، ليؤكد أن “شيرين، تتعاطى المخدرات”، زاعما أنه خيرها بينه وبين الإدمان.

كما نفى كل الاشاعات التي سيقت ضده حول استغلال طليقته أو تعنيفها وضربها، مشددا على أنه “لم يحصل منها على المال طيلة فترة زواجهما”.

وأفاد أيضا بأن الفنانة “استنجدت به للتخلص ممن حولها”، مؤكدا أن هناك من كان يستغلها.

أما عن الوصية، فقال إنه نصح شيرين، بكتابتها من أجل نقل ممتلكاتها إلى ابنتيها، مؤكدا أنها كتبتها فعلا وأوصت بكل ما تملك لبناتها.