محامي منة شلبي: الحكم يوازي البراءة

بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، أكد محامي النجمة الشابة أن الحكم يوازي البراءة.

وقال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي بطلة “بطلوع الروح”، لموقع CNN بالعربية، أن الفنانة منة شلبي سددت قيمة الغرامة المالية بشكل فوري، مضيفاً أن “الحكم يوازي البراءة بعد قرار وقف تنفيذ الحبس لمدة عام”.

وكانت الشرطة ألقت القبض على الممثلة الشهيرة بمطار القاهرة، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثناء عودتها من الخارج بتهمة حيازتها مواد مخدرة، قبل أن يتم الإفراج عنها في اليوم نفسه على ذمة التحقيقات.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحالت النيابة العامة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها على ما أسند إليها من إحرازها الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 5 يناير/كانون الثاني لبدء أولى جلسات محاكمتها.

وبحسب الجمارك المصرية، شملت المضبوطات “6 أكياس بلاستيكية مرقوم عليهم lychee بداخلها نبات الماريغوانا المخدر بوزن 45 غراماً، وكيسين بلاستيكيين مرقوما عليهما sherb بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر بوزن 15 غراماً، وكيساً بلاستيكياً مرقوماً عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وكيساً بلاستيكياً مرقوماً عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات”.

كما شملت “كيساً بلاستيكياً مرقوماً عليه “cookies” به نفس المخدر بوزن 8 غرامات، وكيساً بلاستيكياً مرقوماً عليه “connecten” بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراماً، وعبوتين بلاستيكيتين شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر”.

كذلك عثر بحوزتها على علبة كرتونية مرقوم عليها “wwc” بداخلها 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليها stlllzy بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريغوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيكية مرقوم عليهم prmium oil بداخلها 3 شيش إلكترونية بداخلها زيت مخدر.

وتضمنت المضبوطات أيضاً شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر، وعلبة كرتونية بداخلها أمبول به شيشة إلكترونية وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها smoke sessions مرسوم عليها علامة نبات الماريغوانا ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات.