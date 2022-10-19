محامي يتقدم ببلاغ ضد شيرين وحسام حبيب

تقدم محامٍ مصري ببلاغ ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب، بسبب ما قيل عن تعاطيهما للمخدرات.

وطالب المحامي سمير صبري، المشهور برفع دعاوى قضائية تجذب الاهتمام الإعلامي، بمساواة شيرين وطليقها بسائقي عربات النقل، الذين تستوقفهم اللجان الطبية على الطرق وتجري لهم تحاليل تعاطي المخدرات.

وقال صبري في تصريحات إعلامية: “تقدمت ببلاغي للنائب العام بعد ما سمعته على إحدى القنوات الفضائية، من أن شقيق شيرين تكلم عن تعاطيها المخدرات مع حسام حبيب في بيتها”.

وأضاف: “كان يتعين علي تقديم البلاغ لإن كفاية، إحنا الشعب والمجتمع قاعدين نسمع قرف ومشاكل شيرين عبد الوهاب، وإنها حلقت قرعة وربت شعرها وكلام فاضي. المفروض تكون قدوة للشباب ومعجبيها ومحبيها لكن للأسف مفيش فايدة”.

وكان محمد، شقيق شيرين عبدالوهاب، قد كشف كواليس احتجازها في مصحة للأمراض النفسية بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، مؤكدًا أنها وقعت فريسة للإدمان وتمر باضطرابات نفسية عنيفة.

وكشف أن شقيقته كانت تلتقي بطليقها الفنان المصري حسام حبيب، واستأجرت شقة في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، تلتقي حسام بها، ويتعاطيان المواد المخدرة سويًا.

كما أكدت والدة شيرين عبدالوهاب في تصريحات إعلامية، أنها طلبت من ابنها محمد أن يضع شقيقته داخل المستشفى لكي تتعالج، مشيرة إلى أن شيرين عقب حفلتها الأخيرة تشاجرت مع أسرتها بالكامل ومع بناتها من أجل حسام حبيب وعودتها له وهو ما جعلها تطلب من شقيقها وضعها داخل المستشفى لكى تعود لحالتها الطبيعية.

هل تتعاطى شيرين المخدرات؟

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب ردت بنفسها قبل أيام على ما أثير بشأن تعاطيها المخدرات، وذلك خلال مشاركتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقالت شيرين “أنا كنت لازم عشان أنام أخد حاجة تأهلني للنوم، وأول ما أصحى أخد أدوية للمعدة والحساسية، دلوقتي عايشة من غير حتى برشام صداع، والبركة في دكتور نبيل عبد المقصود”.

ونبيل عبد المقصود هو طبيب متخصص في علاج الإدمان، وقد وجهت له شيرين التحية خلال إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي في تونس.

وأضافت شيرين: “هل عشان هو دكتور إدمان لازم أكون أنا بتعالج من الإدمان؟ هو صديقي من زمان، وفي إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، مش مخدرات بس. مفيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة”.