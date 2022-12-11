محتال خطير.. عراقي انتحل صفة "نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وطبيب ومحامي"!

لم تفلح محاولات محتال عراقي على التخفي لفترة أطول عن اعين أجهزة الأمن، بعد انتحاله لفترة ثلاث شخصيات ومناصب في الدولة بغرض الاختيال واستخدام النفوذ.

وفي التفاصيل، فقد أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق،( الأحد 11-12-2022)، حكمها على أحد المجرمين لانتحاله صفات رسمية وتزوير بطاقات وإنشاء مواقع وهمية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بحق أحد المجرمين بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك انتحاله صفة محامي وطبيب”.

وأضاف أن المتهم، الذي لم يذكر اسمه، قام أيضا بـ”إنشاء مواقع تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب”.

وأوضح أن “المجرم الذي انتحل صفة نائب رئيس مجلس القضاء وطبيب ومحامي تم ضبط باجات (بطاقات معلقة) مزورة لديه”.

وأشار إلى أنه تم “تفريغ رسائل تهديد من هاتفه الشخصي تم إرسالها إلى مدير عام أحد المصارف لغرض الحصول على مكاسب شخصية”.