الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محرز يكشف عن الفريق الذي يرغب في الاعتزال بقميصه

منذ 35 دقيقة
رياض محرز

رياض محرز

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

تحدّث الجزائري “رياض محرز”، نجم مانشستر سيتي، عن الفريق الذي يرغب في الاعتزال بقميصه خلال السنوات القليلة القادمة.

ويرتبط الدولي الجزائري بعقد مع بطل الدوري الإنكليزي حتى عام 2025، وذلك بعدما قام بتمديده في تموز الماضي.

ورغم عدم مشاركته بصورة منتظمة مع السماوي، إلا أنّ محرز أكد رغبته في الاعتزال بقميص المان سيتي، خلال تصريحات لموقع ناديه الرسمي.

وقال محرز: “بكل تأكيد، أريد إنهاء مسيرتي مع السيتي، واللعب لأطول فترة ممكنة، وهو ما أؤمن بقدرتي على فعله، لكن دعونا نرى ما يخبئه المستقبل بعد تعليق الحذاء”.

وأشار لاعب ليستر سيتي السابق، إلى عدم تخطيطه لمرحلة ما بعد الاعتزال، قائلا: “لا أعرف ما سيحدث، لا زلت أفكر في الأمر، أحب كرة القدم ومن الصعب الابتعاد عنها”.

ويلعب رياض محرز ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ 2018، عندما انضم إليه من ليستر بعد 4 سنوات أمضاها مع الثعالب.

    المزيد من منوعات

    محمد صلاح
    محمد صلاح يسعى لدخول التاريخ... وهذا ما يحتاجه
    السياحة الإفتراضية
    بعد انتهاء كورونا... ما مستقبل السياحة الإفتراضية؟
    مروان خوري
    مروان خوري لصوت بيروت إنترناشونال: في "طرب مع مروان" أكون على سجيتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
    صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
    هشام سليم
    وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما
    الرجل المتهم بمحاولة الخطف
    فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح