محرز يكشف عن الفريق الذي يرغب في الاعتزال بقميصه

تحدّث الجزائري “رياض محرز”، نجم مانشستر سيتي، عن الفريق الذي يرغب في الاعتزال بقميصه خلال السنوات القليلة القادمة.

ويرتبط الدولي الجزائري بعقد مع بطل الدوري الإنكليزي حتى عام 2025، وذلك بعدما قام بتمديده في تموز الماضي.

ورغم عدم مشاركته بصورة منتظمة مع السماوي، إلا أنّ محرز أكد رغبته في الاعتزال بقميص المان سيتي، خلال تصريحات لموقع ناديه الرسمي.

وقال محرز: “بكل تأكيد، أريد إنهاء مسيرتي مع السيتي، واللعب لأطول فترة ممكنة، وهو ما أؤمن بقدرتي على فعله، لكن دعونا نرى ما يخبئه المستقبل بعد تعليق الحذاء”.

وأشار لاعب ليستر سيتي السابق، إلى عدم تخطيطه لمرحلة ما بعد الاعتزال، قائلا: “لا أعرف ما سيحدث، لا زلت أفكر في الأمر، أحب كرة القدم ومن الصعب الابتعاد عنها”.

ويلعب رياض محرز ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ 2018، عندما انضم إليه من ليستر بعد 4 سنوات أمضاها مع الثعالب.