بالصور - محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد للمرة الثانية

احتفل النجم الجزائري رياض محرز بزواجه من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، للمرة الثانية حسب تقارير صحفية إنكليزية.

وأكدت صحيفة “ذا صن” الثلاثاء، بأن محرز أقام حفل زفافه من تايلور، بأحد فنادق 5 نجوم بالعاصمة الانجليزية لندن، بحضور أصدقائه المقربين وعائلته.

وذكرت الصحيفة الانكليزية الشهيرة أن محرز وتايلور، تزوجا للمرة الثانية، بعد الأولى التي كانت على الطريقة الاسلامية في شهر كانون الثاني/ يناير الفائت.

ولفتت إلى أن لاعب منتخب “الخضر” والعارضة البريطانية، سيحتفيان بزواجهما أيضا للمرة الثالثة، وذلك خلال السنة القادمة 2024.

ونشرت وارد صورا من الزفاف عبر صفحتها على “إنستغرام” وعلقت عليها بالقول: “تزوجي صديقك المفضل… الجزء الأول”.

بدوره أعاد محرز نشر الصور، على صفحته من دون تعليق.

ويرتبط محرز ووارد بعلاقة منذ عام 2020 ولديهما طفلة بعد انفصاله عن زوجته السابقة البريطانية ذات الأصول الهندية ريتا جوهال التي أنجب منها طفلتين، إذ ظهرتا بصور مشتركة مع طفلتهما في كثير من المناسبات على صفحتيهما على “إنستغرام”.