الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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محسن محيي الدين يعلق على عودة حلا شيحا وحنان الترك للتمثيل

منذ ساعة واحدة
الفنان محسن محيي الدين

الفنان محسن محيي الدين

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حل الفنان محسن محيي الدين ضيفاً على برنامج “اسألني”، تحدث من خلاله عن العديد من القضايا الفنية الهامة والتي تشغل الجمهور والنقاد في الآونة الاخيرة.

وقال محيي الدين، إن فترة اعتزاله التمثيل كانت مرحلة مهمة، أتاحت له عمل وقفة مع النفس للتعلم والتفكير والتدبر، وتابع: “بعد عودتي للتمثيل وضعت لنفسي شروطاً في الأدوار التي أقبلها، منها هل الدور يفيد الناس أم لا”.

وتابع: “اعتزال أي فنان قد يكون لعمل مراجعة لمسيرته، أو إذا تعرض للنسيان وقلت الأدوار المعروضة عليه، كما حدث مع عدد من عمالقة الفن”.

ورداً على سؤال هل تتمنى عودة الفنانتين المعتزلتين حلا شيحة وحنان ترك للتمثيل؟ قال: “طالما معتزلات حاجة جميلة، ولا أحبذ عودتهما للساحة مرة أخرى لأن الفن مبقاش زي الأول”.

يذكر أن محسن محيي الدين عرض له مؤخر عبر منصة Watch It مسلسل “ريفو”، بطولة صدقي صخر، أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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