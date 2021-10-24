محطة أمريكية في ورطة.. ماذا حدث على الهواء لمدة 13 ثانية؟

تعرضت محطة أمريكية محلية لموقف محرج، بعد أن فوجئ المتابعون للنشرة الجوية بعرض 13 ثانية من المشاهد المخلة بالآداب.

وبثت المحطة الإخبارية “كي آر إي إم”، ويقع مقرها في سبوكان بواشنطن، مقطعا إباحيا عن طريق الخطأ، أثناء إذاعتها بيانا عن حالة الطقس، يوم الأحد الماضي.

وبينما كانت تتحدث عالمة الأرصاد الجوية، ميشيل بوس، عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة اليوم، وأن الولاية ستشهد “بعض الأيام الإضافية من الطقس اللطيف بعد عطلة نهاية أسبوع رائعة من درجات الحرارة المعتدلة”، ظهر على يسار الشاشة المقطع المخل بالآداب.

ولم تدرك بوس تماما عرض المشاهد المخلة بالآداب.

وبعد ساعات من عرض المشاهد المثيرة للجدل، أصدرت محطة “كي آر إي إم” بيانا اعتذرت فيه خلال نشرة أخبار الساعة 11 مساء، وقالت إنه “تم بث مقطع فيديو غير لائق في الجزء الأول من النشرة الجوية، ونحن نعمل بجد للتأكد من أن شيئا كهذا لن يتكرر مرة أخرى”، بحسب موقع “تي في سباي”.

كما أكدت إدارة شرطة مدينة سبوكان، صباح الاثنين الماضي، أنها تحقق في “كيفية ظهور المقطع المخل بالآداب ومصدر بثه”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ترتكب فيها محطة إخبارية خطأ مشابها، ففي عام 2016 بثت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في ليلة عيد الشكر وعن طريق الخطأ نصف ساعة من المشاهد المخلة بالآداب، بدلا من مشاهدة برنامج الطبخ “Parts Unknown”، من تقديم الطاهي، أنتوني بوردين.