محكمة التحكيم ترفض الطعون الروسية ضد الفيفا واليويفا

رفضت محكمة التحكيم الرياضية الجمعة الطعون التي تقدم بها الاتحاد الروسي لكرة القدم وأربعة أندية روسية ضد قرار الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) للعبة الشعبية باستبعادهم من كافة البطولات حتى إشعار آخر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقرر الاتحادان الدولي والأوروبي في فبراير شباط الماضي حرمان كافة الفرق الروسية (على مستوى الأندية والمنتخبات) من المشاركة في كافة بطولات الاتحادين بعد الغزو الروسي الذي تعتبره موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وفي مارس آذار الماضي رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم بتجميد قرار الفيفا الذي حرم روسيا فعليا من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وفي مايو أيار الماضي تقدمت أربعة أندية روسية هي زينيت سان بطرسبرج ودينامو موسكو وسوتشي وتشسكا موسكو بطعن للمطالبة بإلغاء قرار اليويفا باستبعادهم من البطولات.

وقالت المحكمة إن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لم يتجاوزا صلاحياتهما فيما يتصل بقرار منع الفرق الروسية في ظل تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا “وهو ما تسبب في ظهور ظروف غير مسبوقة وغير معروفة من قبل كان لابد للفيفا واليويفا من التجاوب معها”.