محكمة روسية تؤيد عقوبة السجن 9 سنوات بحق بريتني جرينر

رفضت محكمة روسية الثلاثاء الاستئناف المقدم من نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر على الحكم الصادر بحقها بالسجن تسع سنوات بتهمة حيازة وتهريب خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب.

وطلبت جرينر ومحاموها تبرئتها، أو على الأقل تخفيف العقوبة، والتي قالوا إنها لا تتناسب مع الجريمة وتتعارض مع الممارسات القضائية الروسية.

وبعد مداولة لا تزيد عن 30 دقيقة للنظر في الاستئناف، أعلن رئيس المحكمة تأييد الحكم الأصلي “دون تغيير” باستثناء احتساب المدة التي قضتها جرينر في الحبس الاحتياطي كجزء من العقوبة.

وألقت الشرطة القبض على جرينر، الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، في 17 فبراير\شباط الماضي في مطار بموسكو، قبل أسبوع من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا، وتم النظر إلى قضيتها حتما في سياق الأزمة التي تلت ذلك في العلاقات الأمريكية الروسية.

وسارعت واشنطن بالرد على الحكم، وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “علمنا بالأنباء الواردة من روسيا والتي تفيد بأن بريتني جرينر ستبقى سجينة ظلما في ظروف لا تطاق بعد اضطرارها للخضوع لإجراءات قضائية زائفة أخرى اليوم”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “ستستمر في التواصل مع روسيا” لإعادتها إلى الوطن.

وسُمح لجرينر بالإدلاء ببيان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مركز احتجازها في نوفوي جريشينو، خارج موسكو، لقضاة محكمة الاستئناف في مدينة كراسنوجورسك بالقرب من العاصمة.

وأكدت جرينر أن احتجازها لمدة ثمانية أشهر والخضوع لمحاكمتين كان مرهقا للغاية بالنسبة لها، وقالت “بالكاد تجاوزت الكمية المحددة “من زيت القنب”… تعرض الأشخاص الذين ارتبكوا جرائم أخطر “لعقوبة” أقل مما حصلت أنا عليه”.

واعتذرت جرينر قبل قرار المحكمة عن ارتكاب الخطأ، تماما مثلما فعلت في محاكماتها الأولى، وقالت “لم أرغب في فعل ذلك”.