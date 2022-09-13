محكمة مصرية تقضي بسجن الفنان سامو زين.. اليكم التفاصيل

قضت محكمة مصرية يوم الاثنين، بحبس الفنان السوري سامو زين واسمه الأصلي (أسامة محمد الأبرص)، مدة سنتين مع الشغل.

جاء ذلك بعد إدانة الفنان السوري بـ”التهرب الضريبي”، حيث تم تغريمه بالإضافة إلى حكم السجن قرابة 1.4 مليون جنيه (نحو 74 ألف دولار).

وكشفت محكمة جنح التهرب الضريبي، أن صاحب “قربي ليا” تهرب من سداد مبلغ مليون و397 ألفا و393 جنيها مصريا للضرائب، وهي قيمة الغرامة كرد مماثل للضريبة المفروضة، وذلك بحسب عريضة القضية رقم 135 لسنة 2022 جنح التهرب الضريبي.

كما وضعت المحكمة كفالة 100 ألف جنيه مصري (5 آلاف و265 دولارا) لإيقاف التنفيذ، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكانت النيابة العامة المصرية أسندت للفنان، تهمة التهرب من دفع الضرائب خلال تعاملاته الفنية عن الفترة ما بين 2014 حتى 2017.

كما أسندت له تهمة “التهرب من دفع ضرائب تعاملات أخرى، منها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم في مصر”.