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محلم زين يوجه رسالة قاسية للسياسيين بعد وفاة مارادونا

منذ 32 ثانية
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 3:43 مساءً
ملحم زين

ملحم زين

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أثار خبر وفاة أسطورة كرة القدم العالمية دييغو مارادونا حزنا كبيرا في جميع دول العالم لا سيما موطنه الام “الأرجنتين” الذي أعلن الحداد العام لمدة 3 أيام، تكريما لمسيرة جلب الكؤوس لبلاده ورفع اسمها بين دول العالم، حتى ارتبط اسم الارجنتين باسم أسطورة الملاعب ” مارادونا” الذي أعطى للعبة بعدا إنسانيا لم يخلو من العثرات والاستمرارية والنهوض مجددا من الأزمات، لتصبح قصة حياته درسا كبيرا صنعت منه أيقونة لمحبي كرة القدم.

وفي هذا السياق علق الفنان اللبناني ملحم زين بعد وفاة دييغو مارادونا وإعلان بلاده الحداد عليه لعدة أيام، مستهجنا عدم اهتمام السياسيين بنجومه مثل وديع الصافي وصباح، معربا عن غضبه من عدم اكتراث السياسيين حتى لنعيهم، ظنا منهم بأنهم أفضل من الراحلين وديع الصافي وصباح.

وجاء في تغريدة ملحم زين ” الأرجنتين أعلنت الحداد الرسمي ٣ أيام على وفاة #دييغو_مارادونا ..عنّا هون مات #وديع_الصافي وماتت #صباح ما فيه سياسي بالدولة نعاهم من كتر ما متّاخدين بحالهم مفكرين حالهم أهم من وديع وصباح ..كل يوم بيجي وزير أو رئيس وزراء وبيروح عشرة بس فيه وديع واحد وفي صباح وحدة مدى الدهر والأيام”

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