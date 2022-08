محمدوف سيعود من الاعتزال بناء على ما سيحدث في ليلة UFC 257!

اعلن دانا وايت، رئيس الفنون القتالية المختلطة UFC، إن حبيب نورمحمدوف ”قد“ يعود من الاعتزال اعتمادا على ما يحدث في ليلة UFC 257 الأسبوع المقبل في أبوظبي.

واعتزل البطل الروسي، الذي لم يخسر من قبل، بعد فوزه على جاستن جيثغي في أبوظبي في تشرين الأول الماضي، ليحتفظ بلقبه للوزن الخفيف، وستكون إحدى المعارك المهمة في ليلة UFC 257 في 24 يناير الحالي في الإمارات بين كونور ماكغريغور وداستن بوارير.

وقال وايت عن نورمحمدوف في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”ما يشعر به حاليا أنه أنجز كل ما يريد. إذا تمكن هؤلاء الرجال من القيام بشيء خاص، فسيقاتلهم حبيب“.

وأضاف: ”أخبرني حبيب بأنه سيعود حال شاهد منافسا يستحق ذلك، إذا فعل هؤلاء الرجال ما أعتقد أنهم سيفعلونه في نهاية الأسبوع المقبل، فيبدو أنه قد يكون مهتما بمقاتلتهم“.

"Show me something spectacular and make me want to come back and fight."@danawhite explained to @Jon_Anik what @TeamKhabib told him during their meeting, addressing the lightweights fighting at #UFC257 pic.twitter.com/oFr4TmCNI3

— ESPN MMA (@espnmma) January 16, 2021