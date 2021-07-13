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محمدوف يحصل على جائزة جديدة عن عام 2021

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2021 1:59 مساءً
البطل حبيب نور محمدوف

البطل حبيب نور محمدوف

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على الرغم من عدم خوضه أي نزال لهذا العام، حصل بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل، الروسي حبيب نورمحمدوف، على جائزة “ESPY”، للتميز في الأداء الرياضي السنوي، التي تمنحها شبكة “ESPN” الإنكليزية، لأفضل رياضي كل عام، وذلك كأفضل مقاتل بالفنون القتالية المختلطة لعام 2021، .

 

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دخل قائمة المرشحين ليتفوق على بطل الوزن الثقيل في بطولة UFC الكاميروني، فرانسيس نغانو، بالإضافة إلى بطلتي المنظمة بالوزن الخفيف ووزن الريشة، البرازيلية أماندا نونيز، والأمريكية روز نامايوناس.

في تعليق على اختيار نورمحمدوف للجائزة ردت شبكة ESPN في حسابها على “إنستغرام” قائلة: “كان الأداء الأخير في مسيرته (حبيب) كافيا للفوز بلقب آخر”.

وأعلن حبيب نورمحمدوف البالغ 32 عاما اعتزاله من رياضة الفنون القتالية المختلطة، في 24 أكتوبر 2020 بعد فوزه في نزال ضد الأمريكي، جاستن غايجي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كجزء من بطولة UFC 254، بعد تحقيقه 29 انتصارا، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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