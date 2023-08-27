الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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محمد إمام مدرس تاريخ بفيلمه الجديد "الأستاذ"

منذ 15 دقيقة
محمد امام

محمد امام

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بدأ النجم محمد إمام تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد “الأستاذ” مع المخرج الكبير شريف عرفة، في مدينة الغردقة، ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة 4 أيام هناك، وجمعت المشاهد الأول من الفيلم كلاً من محمد إمام وأسماء جلال وبيومى فؤاد.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد إمام، أسماء جلال، بيومى فؤاد، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من الفناني، والفيلم تدور أحداث حول مدرس تاريخ يقع في عدة مفارقات كوميدية وتراجيدية، حيث تنقلب حياته رأساً على عقب، وتتوالى الأحداث.

والجدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم “أبو نسب” المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى “جحيم فى الهند” عام 2016 و”ليلة هنا وسرور” عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

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