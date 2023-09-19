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محمد إمام يخوض السباق الرمضاني 2024 بـ"كوبرا"

منذ 44 دقيقة
محمد امام

محمد امام

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يعكف الفنان محمد إمام علي التجهير والتحضير للمنافسة في موسم دراما رمضان 2024، واستقر مؤخراً علي عمل بعنوان “كوبرا” من إخراج أحمد شفيق.

من ناحية أخرى انتهى الفنان محمد إمام مؤخراً من تصوير أحدث أفلامة “أبو نسب” بجانب كلا من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يلعب خلاله محمد إمام دور طبيب أطفال، ويتزوج من ياسمين صبري خلال الأحداث، فيما تظهر هالة فاخر بدور والدته، بينما تجسد وفاء عامر شخصية والدة ياسمين صبري.

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