محمد إمام يستعد لفيلم "الواد وابوه" بعد الاطمئنان على عمهم

أعرب الفنان محمد عادل إمام، عن سعادته بطرح فيلمه الجديد “عمهم”، بدور العرض السينمائي ضمن منافسة عيد الأضحى السينمائي.

وكشف محمد إمام، لـ”بوابة أخبار اليوم”، عن رأيه في المنافسة بين الأفلام في موسم عيد الأضحى، وقال: المنافسة مطلوبة وكلنا كفانين بنبذل مجهود وبنسعى من أجل إسعاد الجمهور.

وصرح محمد إمام، بأنه يستعد الفترة المقبلة، للتحضير للعمل الجديد الذي سيجمعه بوالده الزعيم عادل إمام بعنوان “الواد وأبوه”، ولكن بعد الاطمئنان على فيلم “عمهم”.

وقبل أشهر قليلة، أشعل محمد إمام، الـ”سوشيل ميديا” بمقطع فيديو من فيلمه الجديد “عمهم” تم تسريبه، وظهر محمد إمام، في الفيديو مُرتدياً زي مريض يتحضر لإجراء عملية جراحية، وهو يهرول مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد.

واستطاع فيلم “عمهم” تحقيق إيرادات بلغت 702,933 جنيه، في اول ليلة من عرضه.

فيلم “عمهم” بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي، وآيتن عامر، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.