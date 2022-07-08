محمد امام لجمهور والده: الزعيم زي الفل الحمدالله

لا تزال شائعة مرض الزعيم عادل امام مستمرة، وبعد العديد من التصاريح من شقيق عادل امام وابنة رامي الجمهور لم يكتفي بهذه التصريحات، ليعود ابنه الممثل محمد امام و يطمأن الجمهور على الحالة الصحية للزعيم.

وخلال العرض الخاص لفيلم “عمهم” تلقى محمد عادل إمام سؤالا عبر برنامج “et بالعربي” عن حالة والده ليرد قائلا: “الزعيم زى الفل الحمد الله زى الفل”.

كما تحدث عن فيلم “الواد وأبوه” الذي من المفترض أن يشارك فيه مع والده قائلا: “لسة قدامه شوية أنا بس مستنى أخلص من فيلم “عمهم” عشان عاملي دوشة وهنبدأ نشتغل عليه”.

وكان المنتج عصام إمام شقيق عادل قد أعلن أن “الزعيم” سيعود إلى السينما قريبا بفيلم جديد يحمل عنوان “الواد وأبوه”، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج رامي إمام.

ودخل فيلم “عمهم” للفنان محمد عادل إمام في منافسة قوية بموسم أفلام عيد الأضحى 2022.

وينافس محمد إمام في شباك التذاكر أمام الفنان تامر حسني بفيلم “بحبك”، والفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز بفيلم “كيرة والجن”.

واستطاع فيلم “عمهم” تحقيق إيرادات بلغت 702,933 جنيه، متواجدا في المركز الثالث خلف “كيرة والجن” المتصدر و”بحبك” الوصيف.

فيلم “عمهم” بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

قبل أشهر قليلة، أشعل محمد إمام، السوشيال ميديا بمقطع ڤيديو من فيلمه الجديد “عمهم” تم تسريبه، وظهر محمد إمام، في الڤيديو مُرتدياً زي مريض يتحضر لإجراء عملية جراحية، وهو يهرول مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد.