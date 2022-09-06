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محمد امام يطلب المساعدة من الجمهور.. اليكم السبب

منذ ساعة واحدة
محمد امام

محمد امام

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حرص الفنان محمد عادل إمام على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصوره لفتاة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، حيث علق محمد عادل إمام قائلًا: “بطله فيلمي الجديد ..هتبقى وجه جديد ترشحولي مين من الوجوه الشابه الجديده تكون بطله الفيلم ؟”.

يذكر أن محمد عادل إمام، شارك جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر “إنستغرام”، احتفل من خلالها بفيلمه “عمهم”.

وعلق محمد عادل إمام على الصورة، قائلاً: “عمهم 50 مليون جنيه إيرادات في مصر، الحمد لله رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر”.

وتابع: “شكراً لكل واحد قطع تذكرة ودخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات والمواقع الإلكترونية، انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله”.

فيلم “عمهم” من تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، يشارك في بطولته الفنانون آيتن عامر، هدى المفتي، سيد رجب، محمد لطفي، محمود حافظ، محمد سلام، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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