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محمد رجب يطرح البرومو الرسمي لمسلسله الجديد "الونش"

منذ ساعة واحدة
محمد رجب

محمد رجب

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طرح الفنان محمد رجب البرومو الرسمي لمسلسله الجديد “الونش”، والمقرر انطلاق أولى حلقاته الاسبوع المقبل.

ومن المقرر عرض المسلسل يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022، وسيطرت حالة من الإثارة والتشويق على البرومو الذي لم يتخط وقته الدقيقة والنصف، وظهر محمد رجب في شخصية رجل يرتدي بدلة ويبدو أنه يتعرض للعديد من المشاكل.

مسلسل “الونش” مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبدالمغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبوداود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

وكان آخر أعمال محمد رجب، مسلسل “ضربة معلم” تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، كما شارك في مسلسل الاختيار 2، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2021، وظهر خلاله كضيف شرف، والعمل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من النجوم، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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