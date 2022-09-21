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محمد رمضان: حنزل اسكندرية وبدون حراسة

منذ 7 دقائق
محمد رمضان

محمد رمضان

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ما زالت أصداء الحملة التي تطالب بمنع حفل الفنان محمد رمضان في محافظة الإسكندرية مستمرة، في ظل المنشورات التي يتم تداولها بقوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “غير مرحب بك في الإسكندرية”.

ذلك الأمر الذي دفع محمد رمضان لاتخاذ قرار عاجل يتحدى فيه الجميع، حيث نشر الفنان المصري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، وأعلن من خلاله أن محافظ الشرقية السابق يدعم الحملة التي تطالب بمنع حفله في الإسكندرية.

وهو ما استعان فيه رمضان بخبر يفيد بذلك استنادا إلى تغريدة أطلقها محافظ الشرقية السابق رضا عبد السلام، ليعلق رمضان قائلا: “السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك يا محمد يا رمضان.. الجرايد الرسمية المصرية بتدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك يا محمد يا رمضان”.

ليشير بعدها إلى أن الشركة المنظمة للحفل باعت ما يقرب من 70% من تذاكر الحفل، على الرغم من بقاء 17 يوما على موعده، وهي فترة كبيرة للغاية.

ليتابع تعليقه قائلا “حلو يا سيادة المحافظ.. أنا اتقالي اسكندرية لا ترحب بيك يا محمد يا رمضان.. هقوم ألبس دلوقتي وأنزل اسكندرية وبدون حراسة.. وربنا يقدرني وأدخل جوه كل منطقة في اسكندرية النهاردة”.

ووجه سؤاله إلى المحافظ السابق عن ردة فعله في حال أراد الشعب أمرا، فهل يستجيب لهم وينزل إلى الشارع لسؤالهم عن حقيقة الأمر أم لا يقوم بذلك.

وأكد أنه سمع أن هناك حملات تطالب بعدم تواجده في الإسكندرية، لذلك سيذهب إلى هناك بشكل فوري دون أي حراسة، ليرى حقيقة الأمر، كما نشر الفيديو باعتباره يمثل حقه في الرد على الحملة التي وصفها بالممنهجة ضده، وأنه الآن في طريقه لبلد الـ 6 ملايين إسكندراني.

    المصدر :
  • العربية

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