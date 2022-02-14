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محمد رمضان خارج الفيلم العالمي "همس الصحراء"

15 - فبراير - 2022
محمد رمضان

محمد رمضان

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بعد إعلان الفنان محمد رمضان عن دخوله السينما العالمية من خلال فيلم “همس الصحراء”، والذي كان قد روّج له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئ جمهور رمضان بانسحابه من الفيلم رغم أنه يضم الكثير من النجوم العالميين.

وأكدت مصادر صحافية، أن رمضان وافق على الفيلم في بداية الأمر؛ اعتقاداً منه سيشارك في المهرجانات الفنية، وينافس على جائزة الأوسكار، لأن هدفه لم يكن المشاركة في عمل فني مع نجوم عالميين فحسب، بل ترشّحه أيضاً لجائزة الأوسكار.

وأضاف المصدر أن محمد رمضان علم أن الفيلم سيُطرح تجارياً، وهو ما دفعه للتراجع والاعتذار قبل تصوير مشاهده بأيام قليلة، وحلّ بدلاً منه الفنان عمرو سعد.

وبدأ عمرو سعد بالفعل تصوير الفيلم، في تعاون هو الثاني له مع نيللي كريم، بعدما نجحا في مسلسل “الجسر”، الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

ويضم فيلم “همس الصحراء” عدداً من الفنانين العالميين، منهم، النجمة الإيطالية ميرا سورفينو الحائزة على جائزة الأوسكار، والفنان جورج سافاج، والفنانة التونسية مايا طلام، ومن مصر الفنانة نيللي كريم ويسرا والسيد رجب وفتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي، وتم تصوير الفيلم في واحة سيوة.

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