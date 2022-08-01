محمد رمضان يتجاهل موضوع صوره مع المجنده الاسرائيلية

تصدر الفنان محمد رمضان، صباح اليوم الإثنين الاول من اغسطس، محركات البحث وذلك عقب انتشار صور له وهو بصحبة فتاة إسرائيلية في حفله الأخير باليونان.

وظهر محمد رمضان، في الصور وهو يحتضن الفتاة خلال إلتقاطهم الصور التذكارية سويا، واتضح بعد ذلك إنها مجندة إسرائيلية وإسمها مايا زخاريا.

محمد رمضان تجاهل تلك الانتقاد بعد ظهوره مع الفتاة الإسرائيلية ونشر صورة جديدة له منذ قليل عبر حسابه في فيسبوك وهو داخل حمام السباحة وعلق قائلا: “اليونان”.

ويستعد رمضان الأيام المقبلة، للتحضيرات لمسلسله الجديد “العمدة”، والذي سيشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2023، من إخراج محمد سامي.

وشارك محمد رمضان بمسلسل “المشوار” مع دينا الشربينى فى السباق الرمضانى الماضى 2022، كما شاركه نخبة من الممثلين وهم بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه، المنتظر طرحها بعنوان “دوشة”، حيث قام بتشويق جمهوره ومتابعيه للأغنية قبل طرحها في أغسطس القادم على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.