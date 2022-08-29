محمد رمضان يخالف العهد.. فهل تتحرك نقابة الموسيقيين؟

سجلت لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، تراجع الفنان محمد رمضان عن العهد الذي وقعه بنفسه، بعدم إحيائه حفلات غنائية “عارياً”، حيث أقدم على ذلك الأمر خلال حفله بالساحل الشمالي مساء أمس الأول الجمعة الواقع في 26 آب 2022.

مخالفة الفنان المصري لتعليمات النقابة، تنبئ بتحقيق جديد معه، أو عدم منحه تصاريح حفلات مجدداً، لحين اتخاذ إجراء مناسب ضد ما فعله بالساحل.

ووفقاً لتصريحات صحفية للمستشار القانوني لـ”الموسيقيين” سعد المتولي، شدد على أن النقابة كانت في فترة إجازة يومي الجمعة والسبت، منوهاً بأنه حتى لو ورد إبلاغ من لجنة العمل بهذا الشأن لاتخاذ قرار بحق محمد رمضان، فإنها لن تستطيع الحديث في مثل تلك الأمور حالياً، بسبب الانشغال بالانتخابات المقبلة على مقعد النقيب التي ستتم في الفترة المقبلة.

ولا يعد محمد رمضان عضواً في نقابة الموسيقيين المصريين، حيث يحصل فقط على تصريح للغناء، يسمى “اليوم الواحد”، وفقاً للوائح المعمول بها في النقابات الفنية الثلاث، حيث يتعهد مع كل تصريح بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح.