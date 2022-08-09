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محمد رمضان يسخر من سميرة عبد العزبز.. اليكم القصة

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2022 11:23 مساءً
محمد رمضان والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز

محمد رمضان والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز

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سخر الفنان محمد رمضان من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بعدما تراجعت عن تصريح سابق أبدت خلاله رفضها المشاركة مع محمد رمضان في أعماله بدور “الأم”.

ونشر محمد رمضان تصريح الفنانة سميرة عبدالعزيز، الذي قالت خلاله إنها تراجعت عن فكرة تجسيد دور أم محمد رمضان في أحد أعماله، وأبدت موافقتها على القيام بالدور.

ورد محمد رمضان على صفحته “فيسبوك” قائلا: “يااااه أخيرًا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف م الفرحة.. بس للأسف فيلم القادم طالع يتيم الأم 💔😔”.

وفي سياق متصل، يعيش الفنان محمد رمضان حالة من النشاط الفني، خلال هذه الأيام، بعدما بدأ تصويره لفيلمه الجديد “ع الزيرو” الذي تشاركه في بطولته الفنانة نيللي كريم، والفيلم من إنتاج شركة العدل جروب، وإخراج محمد جمال العدل، تأليف الدكتور مدحت العدل.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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