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محمد رمضان يسخر من نفسه وينشر فيديو سقوطه على أنغام أغنيته

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 5:48 مساءً
محمد رمضان

محمد رمضان

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أثار الممثل المصري محمد رمضان ضجة واسعة أمس إثر سقوطه على مسرح مهرجان ضيافة المقام في مدينة دبي، حيث سقط رمضان أثناء توجهه لاستلام جائزته في المهرجان.

لم يمانع الفنان المصري، محمد رمضان، في مشاركة لحظة سقوطه في إمارة دبي الخليجية مع متابعيه على موقع “إنستغرام”.

وشارك رمضان فيديو لحظة سقوطه من زاوية مختلفة، وبالتصوير البطيء، كما أنه سخر من الواقعة بالاستعانة بكلمات أغنيته “بام بام”.

واختار محمد رمضان مقطع الأغنية الذي يقول: “مرة واحدة لقيت قلبي عمّال بيبام بام، قاعد لا بي ولا علي، يا جماعة أنا شايف قنوات فضائية وعينيا قلبت يابانية ودماغي جواها حرب عالمية”.

وحصد الفيديو الذي شاركه محمد رمضان عن لحظة سقوطه في دبي أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد 13 ساعة فقط من طرحه على “إنستغرام”.

وعلق محمد رمضان مع فيديو سقوطه قائلا: “ما يقع إلا الشاطر”.

ويظهر المقطع لحظة تقدم رمضان لاستلام جائزته في المهرجان، قبل أن يتزحلق ويقع أرضا.

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعد انتشار صورة أظهرته وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع “إنستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

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