محمد سامي يثير الجدل: جزء من اللذة أنك بتتحكم في عباد الله

أثارت تصريحات صادمة للمخرج المصري محمد سامي، الكثير من الانتقادات بعدما تحدث عن تلذذه واستمتاعه بالتحكم في الممثلين، مبيناً أنه لا يتعاطف مع الفنانين أبداً لأنهم يعملون بمقابل مادي.

وقال مخرج “نعمة الأفوكاتو”، في تصريحات لبرنامج الحكاية على “أم بي سي مصر”، “جزء من اللذة في الإخراج أنك بتتحكم في عباد الله.. ده في حد ذاته ممتع”.

محمد سامي يمزح: انك مخرج وبتتحكم في عباد الله ده ممتع يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/nDHNKBNUYR — الحكاية (@Elhekayashow) April 22, 2024

كما قال “أنا مبتعاطفش مع الممثلين إطلاقا، دول واخدين فلوس وده شغلهم ومحجوزين فترة علشان أخلص بيهم شغلي، اسمه(أوردر) – أي أمر – مش طلب”.

كذلك تحدث سامي عن تفاصيل وكواليس مشهد الدفن بمسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بطولة زوجته الفنانة مي عمر، مؤكدًا أنها تأثرت نفسياً بمعاملته.

وقال محمد سامي “التربة كانت حقيقية ولكن مكنش فيها أموات، ومي كانت كل شوية تعيط ومش عايزة تصور وإحنا الشمس كانت قربت تطلع علينا، وحطينا جثتين مش حقيقيتين علشان التصوير، وعلى الرغم من أني أنا اللي طالبهم ولكن لما شوفتهم اتقبضت”.

كما أضاف: “مي في العربية قالتلي هو أنت ليه مراعتش مشاعري؟، هو أنا عمري اتدلعت في الشغل؟ أنت لازم تراعي الممثل أكتر، الممثل مش كرسي ده بني آدم ولازم تأهله”.

في المقابل، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعاً على المخرج المثير للجدل، مشيرين إلى أن تصريحاته دليل على “جنون السلطة والسادية والعقد النفسية” حسب وصفهم.

بينما دافع آخرون عن تصريحاته وقالوا “ربما خانه التعبير بالوصف”، مشيرين إلى أن المخرج هو مدير العمل وعليه توجيه الممثلين.

يشار إلى أن مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي عرض في رمضان 2023 حقق نجاحا لافتاً وكان من بطولة زوجته مي عمر، وتأليفه مع مهاب طارق، ويشارك في التمثيل كل من أحمد زاهر وكمال أبو رية وأروى جودة.

كما كشف محمد سامي خلال الحلقة عن التحضير لتصوير مسلسل درامي جديد من المقرر عرضه في دراما رمضان 2025، وبين أن المسلسل مكون من 30 حلقة بطولة زوجته مي عمر، ولفت إلى أنه انتهى من كتابة 17 حلقة حتى الآن.