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محمد صلاح يتطلع لقيادة ليفربول لحسم ديربي "الميرسيسايد"

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2022 12:05 مساءً
محمد صلاح

محمد صلاح

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يترقب النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، مواجهة مهمة لفريقه أمام إيفرتون، السبت، وعلى أرضية ملعب “غوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع محمد صلاح لكسر صيامه التهديفي، بعد أن أخفق في التسجيل في المباراتين الماضيتين للفريق في (البريميرليغ)، أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد، كما يسعى لقيادة “الريدز” إلى حسم ديربي “الميرسيسايد” على حساب الغريم إيفرتون.

سبق لصلاح وأن لعب أمام إيفرتون 7 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات ومثلها كتعادلات، مقابل هزيمة واحدة، وسجّل 4 أهداف، وقدّم تمريرة حاسمة.

واشتهر محمد صلاح بهدفه ضدّ إيفرتون، يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، إذ نال من خلاله جائزة بوشكاش، كأجمل هدف خلال منافسات موسم 2018/2017.

ويبحث صلاح عن زيادة رصيده التهديفي، في الموسم الجاري 2023/2022، إذ يمتلك هدفين فقط، بفارق 7 أهداف عن المتصدر إيرلينع هالاند، لاعب مانشستر سيتي.

يجدر الإشارة إلى أن نادي ليفربول يقع في المركز السادس برصيد 8 نقاط، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

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