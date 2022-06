محمد صلاح مستعد للتنازل عن كل جوائزه الفردية مقابل شئ واحد

قال النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، إنه يود التنازل عن كل جوائزه الفردية من أجل فرصة إعادة مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الـ”ريدز” بهدف دون مقابل.

وأضاف صلاح عبر حسابه في “تويتر”: “لا أستطيع أن أعبّر بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة هذا اللقب إلى ليفربول ولكن في النهاية لم ننجح. لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما فيه الكفاية على دعمهم. الموسم كان طويلاً جداً ولكن جزءاً مني يتمنى أن ينطلق الموسم التالي غداً”.

وتابع: “التقدير الذي نلته من جانب الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو أمرٌ مميز لن أنساه أبدا. ومع ذلك، أود أن أعطي كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة”.

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022