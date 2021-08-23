الأثنين 15 محرم 1443 ﻫ - 23 أغسطس 2021 |
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محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو

منذ 28 دقيقة
محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

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يواصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأرقامه بعد 4 مواسم مع فريقه ليفربول، تجعله يتفوق حتى على أكبر نجوم الدوري في السنوات الماضية.

وبتسجيله في مباراة الافتتاح لفريقه ليفربول أمام نوريتش سيتي، عادل صلاح عدد أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح للهدف رقم 118 في البريميرليغ، وهو نفس رقم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، لكن صلاح وصل لهذا العدد من الأهداف بمباريات أقل بكثير من رونالدو.

ووصل رونالدو للهدف 118، بعد 292 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، أما صلاح، فسجل نفس العدد من الأهداف، في 186 مباراة فقط.

هذا يعني أن صلاح عادل رقم رونالدو، بـ106 مباراة أقل، وهو فارق ضخم، تفوق به على رونالدو بوضوح.

وبهذه الأرقام، أزاح صلاح رونالدو من طريقه، في قائمة أفضل الهدافين في البريميرليغ، وهو يسجل اسمه بأحرف من ذهب في الدوري، موسم بعد آخر.

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