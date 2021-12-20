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محمد صلاح يتوّج بجائزة جديدة في "البريمير ليغ"

20 - ديسمبر - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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تتواصل إنجازات اللاعب المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث توج الفرعون المصري بجائزة لاعب العام للعام الثاني على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، التي تقدم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير، عن مشاركة 140 ألف شخص في التصويت.

وسجل محمد صلاح (29 عاما) مع فريق ليفربول، 22 هدفا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكانت مواجهة فريق توتنهام أمس الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ18 “للبريميرليغ”، المباراة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، التي لم يسجل أو يصنع خلالها محمد صلاح أي هدف.

ويتربع الفرعون المصري على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف على وصيفه وزميله البرتغالي ديوغو جوتا.

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