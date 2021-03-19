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محمد صلاح يحسم رقم القميص مع ناديه الجديد

19 - مارس - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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تلقى لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اتصالا من رئيس ناد إسباني، حيث اتفقا معا على رقم قميصه في الفريق الذي يتم التحضير لانتقاله إليه، بحسب تقارير إعلامية.

وبات رحيل محمد صلاح عن ليفربول شبه مؤكد، حيث يشعر بوصوله إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في النادي الإنجليزي، وعلاوة على ذلك، لانهيار علاقته مع المدير الفني الألماني يورغن كلوب، حسبما ذكرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن النادي الذي تحدث صلاح إلى رئيسه هو ريال مدريد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللاعب ضمن اهتمامات رئيس نادي برشلونة الجديد خوان لابورتا.

وأضافت أن لابورتا يأمل في التعاقد معه في حال رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي يعاني منها النادي الكتالوني تقف عائقا أمام انضمام المصري إلى البلوغرانا.

طلب محمد صلاح الحصول على الرقم 11 في ريال مدريد، والذي يحمله ماركو أسيسنسيو في صفوف الفريق منذ رحيل غاريث بيل الصيف الماضي، بحسب الصحيفة التي لم توضح ما إذا تمت الموافقة على طلبات اللاعب أو الاقتراب من إبرام اتفاق رسمي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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