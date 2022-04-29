محمد صلاح يحصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا

حاز اللاعب المصري “محمد صلاح” مهاجم ليفربول على جائزة لاعب العام في إنكلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته اليوم الجمعة.

وحصل صلاح، الفائز بالجائزة في 2018، على 48 في المئة من الأصوات متقدمًا على “كيفن دي بروين” لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز اللاعب المصري 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، ويشكّل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورجن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل خمس مباريات من نهاية موسم الدوري.

كما نالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة لاعبة العام بنسبة 40 في المئة من الأصوات.

وذكرت الرابطة أنّ صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من أيار المقبل.

وكان صلاح قد أعرب عن رغبته بالفوز مجددا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع فريقه ليفربول.

وقال في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: “أريد أن ينتابني شعور الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى.. لقد كان أمرا رائعا، ولا يزال حاضرا في رأسي، ولهذا السبب أريد الفوز باللقب مرة أخرى مع ليفربول”.

وأضاف: “لقد سيطر هذا الشعور على المدينة عندما ركبنا الحافلة وقمنا بجولة رائعة”، مشيرا الى ان “الفوز بالبريميرليغ كان مختلفا نوعا ما، لأننا لم نحتفل بسبب قيود فيروس كورونا، لكنني أريد الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى، والتتويج بالدوري الإنجليزي أيضا.. هذا هدفي الآن مع الفريق”.