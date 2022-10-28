محمد صلاح يحطم رقماً آخر لدروغبا

حطم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقما إفريقيا جديدا خلال مباراته أمام أياكس أمستردام الهولندي، مساء أمس ‏الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا‎.‎

وأحرز محمد صلاح هدف التقدم “للريدز” في مرمى أياكس (3-0) وصنع آخر لزميله، هارفي إليوت، على ملعب “يوهان كرويف‎”.‎

ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 51 في كافة البطولات الأوروبية متجاوز بفارق هدف إنجاز المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه ‏دروغبا‎.‎

وكان محمد صلاح قد حطم رقم دروغبا، في منتصف شهر أكتوبر الماضي خلال مباراته أمام غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، وأصبح ‏أفضل هداف إفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 46 هدفا مقابل 44 هدفا للفيل الإيفواري‎.‎