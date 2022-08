محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا في البريميرليغ

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه كريستال بالاس (1-1) في اللقاء الذي جمعهما، الاثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم عدم تمكن نجم ليفربول محمد صلاح من هز الشباك أمام كريستال بالاس، إلا أن الأرقام أظهرت أن الجناح المصري قدم مباراة جيدة في الجولة الثانية من البريميرليغ.

وتأثر صلاح في الشوط الثاني بطرد زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 57، ولم يحصل على الفرص الكافية للتسجيل.

لكن صلاح قدم مباراة جيدة بشكل عام، حيث أشارت شبكة “سكواكا”، إلى قيام صلاح بصناعة 8 فرص سانحة للتسجيل أمام كريستال بالاس.

Mohamed Salah created eight chances against Crystal Palace, the most by a player in a single Premier League game since Bruno Fernandes vs. Leicester (8 – October 2021). 🎯 pic.twitter.com/HKnbhxfSGy

— Squawka (@Squawka) August 15, 2022