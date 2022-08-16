الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا في البريميرليغ

منذ 4 دقائق
محمد صلاح

محمد صلاح

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سقط فريق ليفربول في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه كريستال بالاس (1-1) في اللقاء الذي جمعهما، الاثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم عدم تمكن نجم ليفربول محمد صلاح من هز الشباك أمام كريستال بالاس، إلا أن الأرقام أظهرت أن الجناح المصري قدم مباراة جيدة في الجولة الثانية من البريميرليغ.

وتأثر صلاح في الشوط الثاني بطرد زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 57، ولم يحصل على الفرص الكافية للتسجيل.

لكن صلاح قدم مباراة جيدة بشكل عام، حيث أشارت شبكة “سكواكا”، إلى قيام صلاح بصناعة 8 فرص سانحة للتسجيل أمام كريستال بالاس.

وأضافت أن هذا أعلى عدد من الفرص المصنوعة من قبل لاعب في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، منذ أن صنع لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز العدد ذاته أمام ليستر سيتي، في الثامن من أكتوبر الماضي.

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وهي الثانية له في الموسم الجديد “للبريمير ليغ”، بعد تعادله في المباراة الافتتاحية أمام مضيفه فولهام بهدفين متتاليين، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

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